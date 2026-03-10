В Богородском округе провели «Теплые встречи» для семей бойцов СВО

Социальный проект «Теплые встречи» для жен и матерей участников СВО продолжился в Богородском округе 8 марта и в преддверии праздника. Мероприятия прошли в Ногинске и в Мособлдраме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная встреча состоялась 8 марта в одном из ресторанов Ногинска. Ее организовали ассоциация ветеранов СВО Богородского округа и благотворительный фонд «Добрыня». Для жен и матерей бойцов провели кулинарный мастер-класс в теплой, домашней атмосфере. В это время для детей подготовили анимационную программу и угощения.

Проект стартовал в этом году и направлен на всестороннюю поддержку семей военнослужащих. Его цель — помочь женщинам, которые ждут близких с фронта, почувствовать заботу и внимание.

«Главное, что мы увидели — это улыбки и блеск в глазах. Ради этого стоит продолжать!» — отметили организаторы.

Накануне в Мособлдраме прошла еще одна встреча. Для участниц организовали чаепитие и общение в неформальной обстановке. Поддержать женщин помогла беседа с психологом, которая позволила снять эмоциональное напряжение.

Завершился вечер показом спектакля «Собака на сене» по пьесе Лопе де Веги. Комедия подарила зрительницам положительные эмоции и праздничное настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.