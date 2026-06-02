В Богородском округе протестировали новые антитепловизионные накидки

Закрытое тестирование новых средств защиты от тепловизоров прошло 1 июня в Ногинске Богородского округа. Волонтеры объединения «Отчий дом» совместно со специалистами центра поддержки участников СВО проверили три модели антитепловизионных накидок, изготовленных по заявкам бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Испытания провели в темном подвальном помещении с использованием приборов ночного видения и тепловизоров. На проверку представили три варианта пончо, разработанных с учетом пожеланий военнослужащих. Волонтеры шьют «антидронку» с 2023 года и регулярно дорабатывают модели после обратной связи с передовой.

«Тестирование, прежде всего, мы проводим для себя. Когда отшиваем новую модель, всегда проверяем ее, прежде чем отправить на фронт», — рассказала руководитель волонтерского объединения «Отчий дом» Наталия Елфимова.

По ее словам, после отправки изделий бойцы присылают развернутые отзывы, и модели дорабатывают с учетом полученных замечаний.

Производство накидок требует поэтапной работы: мастерицы готовят полуфабрикаты, выполняют раскрой, проклеивание и подбор наполнителя, отдельно отшивают капюшоны. При разработке учитываются сезонность, сила и направление ветра и другие условия эксплуатации.

Помощь в проведении тестирования оказали специалисты центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Работа направлена на обеспечение военнослужащих качественными средствами защиты и маскировки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.