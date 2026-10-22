В Белоруссии РФ и Украина провели 9-й с начала года обмен телами павших военных Спецоперация сегодня в 12:56

На территории белорусского пограничного пункта пропуска «Новая Гута» состоялась очередная передача тел погибших военнослужащих между российской и украинской сторонами. Об этом сообщает Telegram-канал Belta.

По итогам состоявшихся гуманитарных договоренностей представители РФ передали Киеву 252 тела погибших. Встречным рейсом на родину доставили 25 тел павших защитников. Текущий раунд передачи тел военнослужащих оказался уже девятым по счету на протяжении 2026 года. Предыдущее подобное мероприятие на территории КПП «Новая Гута» организовывали 17 сентября. В тот день Украине вернули 252 тела погибших. Российская сторона приняла 23 тела своих военнослужащих. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.