В Балашихе заработало местное отделение ассоциации ветеранов СВО Подмосковья

В городском округе Балашиха начало свою деятельность муниципальное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области. Руководителем местной ячейки назначен полковник запаса Виталий Белый. Он уже приступил к своим обязанностям и принял участие в координационном совете по вопросам адаптации участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как подчеркнул в ходе мероприятия глава округа Сергей Юров, нет сомнений в том, что на новом посту у Виталия Валерьевича все получится.

«Потомственный военный, участник СВО, трижды кавалер Ордена мужества — уверен, он справится со всеми возложенными на Ассоциацию задачами по помощи в реабилитации вернувшихся ребят, их трудоустройстве и социализации после участия в военных действиях. Горжусь, что Виталий Валерьевич в нашей команде!» — сказал глава Балашихи.

Виталий Белый в 1997 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2023 году — магистратуру РАНХИГС по направлению государственной и муниципальной службы. За его плечами — служба в подразделениях специального назначения воздушно-десантных войск и других силовых ведомств. Виталий Валерьевич женат, воспитывает двоих детей.

«Главная награда для меня сегодня — это доверие моих товарищей и возможность помогать тем, кто защищал нашу Родину. На посту руководителя Ассоциации ветеранов СВО приложу все усилия, чтобы участники спецоперации, вернувшись домой, чувствовали себя нужными. Моя цель — помочь каждому ветерану адаптироваться к мирной жизни, найти своё место в обществе и продолжать служить стране уже в новом качестве», — делится настроем Виталий Белый.

Новости о работе местного отделения Ассоциации, поддержке ветеранов СВО, их адаптации к мирной жизни будут опубликовываться на официальном Telegram-канале Виталия Белого.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции в Подмосковье была создана по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью оказания всесторонней помощи ветеранам, а также проведения мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.