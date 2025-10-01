В Балашихе в День воссоединения с новыми регионами отправили в зону СВО 24 т гумпомощи

«Единая Россия» в Балашихе в День воссоединения с новыми регионами отправила в зону СВО 24 тонны гумпомощи, передает пресс-служба партии.

Отправку груза организовали представители местного отделения «Единой России» при поддержке общественной организации «Боевое братство» и жителей города.

В состав груза вошли предметы первой необходимости, включая продукты питания для детских домов Луганска и Донецка, а также помощь для военнослужащих: мотоциклы, средства связи, оборудование для обогрева, масксети и специальная амуниция. Гумпомощь отправили тремя автомобилями.

«Мы не могли быть безучастными и в праздничный день, подготовили подарки нашим ребятам в этих областях. Вся помощь формируется по адресным запросам. Мы поддерживаем постоянную связь с подразделениями в Донецкой и Луганской областях, а также с детскими домами, знаем их конкретные нужды», — сообщил депутат местного Совета от «Единой России» Андрей Холод.

В честь Дня воссоединения в Балашихе также состоялся патриотический флешмоб «89 регионов России», организованный местным отделением «Единой России». Участники флешмоба — партийцы, молодогвардейцы и активные жители города — выстроились в живую цифру «89», символизирующую единство и неделимость всех субъектов страны.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сегодня празднуется одна из важнейших дат в истории России. Он напомнил, что с первых дней СВО подмосковная «Единая Россия» отправила фронту и новым регионам более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Только за летние месяцы партийцы передали туда свыше 953 тонн грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.