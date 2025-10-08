В Балашихе стало проще получить поддержку для участников СВО и их семей

Теперь подать заявление на комплексное сопровождение фонда «Защитники отечества» для ветеранов боевых действий, уволенных со службы, и членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО можно в МФЦ. Для подачи заявления необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС, удостоверение ветерана боевых действий при наличии и другие документы, связанные с участием в спецоперации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты МФЦ помогут правильно оформить документы и передадут их в фонд. Адреса и график работы офисов доступны на региональном портале госуслуг. Уже два заявления отправили в фонд «Защитники отечества» из Балашихи через МФЦ.

«Новая услуга предлагает широкий спектр реальной поддержки: от психологической и юридической помощи до содействия в трудоустройстве и предоставлении средств реабилитации. Также данная услуга помогает наладить взаимодействие всех заинтересованных структур для помощи участникам СВО для дальнейшей поддержки по всем направлениям», — рассказала директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая.

В Московской области для участников СВО и их семей действует более 70 мер поддержки. Для защитников Родины предусмотрен бесплатный уход и соцобслуживание на дому, прокат технических средств реабилитации, психологическая помощь. В 12-ти областных больницах развернуто около 900 койко-мест для бойцов, проходящих лечение после ранений. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Также на региональном портале госуслуг размещен удобный навигатор по мерам соцподдержки участников СВО и их семей, запущен чат-бот «Соцуслуги Подмосковья», работает горячая линия 122 (добавочный 6).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.