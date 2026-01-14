В Балашихе собрали и отправили носки для военнослужащих в зону спецоперации

В сборе и отправке гуманитарной помощи приняли участие руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев и член Ассоциации Василий Крюков.

Иван Клещерев отметил, что подобные инициативы не только оказывают практическую поддержку, но и поднимают моральный дух военнослужащих, а также вдохновляют других присоединяться к акциям солидарности.

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО работает с марта 2025 года. Организация оказывает психологическую, юридическую и медицинскую помощь ветеранам и их семьям, содействует трудоустройству и адаптации. Кроме того, ассоциация помогает семьям защитников Родины в организации отдыха детей и их переводе на бюджетные места в образовательных учреждениях.

Члены Ассоциации также проводят тематические уроки мужества в школах округа. Вступить в Ассоциацию могут участники специальной военной операции, подав заявление по адресу: г.о. Балашиха, Московский проспект, 13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.