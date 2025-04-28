В Балашихе провели обучение волонтеров по оказанию
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В рамках партийной инициативы «Сестринское дело» активисты «Единой России» в Балашихе организовали обучающий курс по первой помощи для волонтеров городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Практическое занятие для жен участников СВО провел Юрий Павлов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации. В мероприятии также приняла участие Наталья Алимова, главный врач Балашихинской больницы, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее».
«Такие проекты укрепляют социальную ответственность и готовность граждан прийти на помощь в экстренных ситуациях», — подчеркнула Наталья Алимова.
Участники научились оказывать первую помощь человеку без сознания, действовать в экстренных ситуациях, правильно оценивать состояние пострадавшего. Также волонтеры смогли задать врачам вопросы и получить профессиональные рекомендации.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.