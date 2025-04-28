сегодня в 15:58

В Балашихе провели обучение волонтеров по оказанию

В рамках партийной инициативы «Сестринское дело» активисты «Единой России» в Балашихе организовали обучающий курс по первой помощи для волонтеров городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Практическое занятие для жен участников СВО провел Юрий Павлов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации. В мероприятии также приняла участие Наталья Алимова, главный врач Балашихинской больницы, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее».

«Такие проекты укрепляют социальную ответственность и готовность граждан прийти на помощь в экстренных ситуациях», — подчеркнула Наталья Алимова.

Участники научились оказывать первую помощь человеку без сознания, действовать в экстренных ситуациях, правильно оценивать состояние пострадавшего. Также волонтеры смогли задать врачам вопросы и получить профессиональные рекомендации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.