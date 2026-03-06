В Балашихе поздравили вдову Героя России с 8 Марта

Представители администрации Балашихи, Росгвардии и «Молодой гвардии» навестили семью Героя России Александра Потапова в преддверии 8 Марта и поздравили его вдову Анастасию Потапову с праздником. Встреча прошла в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с сотрудниками Росгвардии и активистами «Молодой гвардии» посетил семью погибшего военнослужащего. Анастасии Потаповой и дочерям Героя вручили цветы и подарки.

«В преддверии 8 Марта особое внимание уделяем семьям наших защитников — тех, кто сегодня выполняет задачи в зоне специальной военной операции, и тех, кто отдал самое дорогое во имя Родины — свою жизнь. Для нас очень важно быть рядом с семьями наших героев — поддерживать их, помогать и просто по-человечески общаться», — отметил Сергей Юров.

Анастасия Потапова воспитывает трех дочерей — Ангелину, Еву и Софью. Семье предоставляют различные меры социальной поддержки.

«Нашей семье оказывается очень большая поддержка и помощь. По любым вопросам можно обратиться — всегда помогут и подскажут», — рассказала Анастасия Потапова.

Александр Потапов служил старшим лейтенантом в 604-м центре спецназначения «Витязь» отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Он погиб в августе 2022 года при эвакуации мирных жителей из-под артиллерийского обстрела. В сентябре 2022 года ему посмертно присвоили звание Героя России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.