В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО

Мемориальную доску старшему лейтенанту Александру Безручкину установили на фасаде дома № 2 на улице Калинина в Балашихе. Торжественное открытие прошло 30 марта, в день рождения военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, советник главы округа Наталья Махонина, Герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также родные и близкие военнослужащего.

«Сегодня мы вспоминаем Александра Безручкина и говорим спасибо всем нашим героям. Александр погиб, выполняя свой долг. Его мужество, стойкость и готовность служить делу — пример для всех нас. Мы никогда не забудем его. Вечная слава и вечная память герою», — сказал Михаил Объедков.

Александр Безручкин родился в 1971 году в семье военного. В 2022 году он добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции.

«Мой супруг был офицером. В запасе он пробыл 25 лет, и Родина снова призвала его на службу. Он пошел защищать нас, такие же семьи, чтобы все жили в мире. Мы с дочками поддержали его решение и гордимся папой», — рассказала супруга Александра Эльвира.

Военнослужащий погиб в феврале 2025 года в Луганске. Посмертно он награжден орденом Мужества. Участники церемонии почтили его память и возложили цветы к мемориальной доске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.