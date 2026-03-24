В Балашихе открыли мемориальную доску бойцу СВО Алексею Ульянову

Мемориальную доску участнику специальной военной операции Алексею Ульянову открыли 24 марта на фасаде дома № 43 на улице Новая в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. В церемонии приняли участие представители администрации округа, ветераны и родные погибшего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятную доску установили на доме, где жил Алексей Ульянов. В торжественном открытии участвовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, советник главы округа Наталья Махонина, Герой России и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также близкие бойца.

«Сегодняшнее событие — это не только дань памяти Алексею Ульянову, но и символ глубокого уважения нашим героям. Алексей с честью выполнил свой профессиональный долг, к сожалению, погиб. Его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотдачи, и наша святая обязанность хранить память об Алексее. Вечная слава и вечная память герою», — сказал Михаил Объедков.

Алексей Ульянов родился в 1977 году в Калужской области. В 2023 году он добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Прапорщик в запасе, в сентябре 2023 года подписал контракт.

«Мой муж был очень добрым, позитивным, веселым человеком, никогда не грустил и, даже если ему было тяжело, не показывал этого. Всегда помогал семье и друзьям. Он говорил: «Так надо, это честь и ничего кроме чести», — рассказала супруга Наталья.

Алексей Ульянов погиб 17 февраля 2025 года в Суджанском районе Курской области при выполнении боевой задачи по защите прохода для посадки военнослужащих. Посмертно он награжден орденом Мужества.

Участники церемонии почтили память героя минутой молчания, возложили цветы к мемориалу. Мероприятие завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.