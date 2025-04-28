В Балашихе обсудили поддержку специальной военной операции

сегодня в 15:11

В Центре объединения гражданских инициатив «Единые» состоялась важная встреча, на которой партийцы и волонтеры обсудили поддержку участников специальной военной операции. Член фракции «Единая Россия» Сергей Щукин оперативно откликнулся на запрос волонтеров, что позволило организовать конструктивный диалог, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

На встрече были рассмотрены вопросы организации гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. Сергей Щукин также вручил благодарность Нагорной Татьяне Кузьминичне за значительный вклад в поддержку участников операции.

«Мы должны поддерживать друг друга и работать вместе ради общей цели — защиты наших граждан и нашей Родины» — отметил Сергей Щукин.

Волонтеры поделились своими достижениями в сборе и отправке гуманитарной помощи, а также в оказании поддержки семьям военнослужащих. Встреча позволила наладить более тесное взаимодействие между партией и волонтерским движением в вопросах поддержки участников СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.