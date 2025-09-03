В Балашихе на базе школы №15 открылся центр при МГТУ им Баумана

В День знаний прошла церемония открытия центра начальной технической подготовки кадров, организованного при Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. На мероприятии присутствовали министр образования Московской области Ингрид Пильдес, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, руководитель Балашихинского отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данный проект направлен на развитие технического и инженерного образования. Работа центра нацелена на развитие кадрового потенциала и формирование высококвалифицированных специалистов, соответствующим требованиям современного рынка труда и потребностям местных предприятий.

Во время мероприятия ребята из различных школ округа продемонстрировали свои технические проекты и результаты работ научно-исследовательской деятельности.

Всего в новом проекте принимают участие представители 13 школ городского округа Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.