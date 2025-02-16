В 4 регионах Украины звучит воздушная тревога

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Воздушная тревога звучит в четырех областях Украины — Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской. Такие данные появились на интернет-карте от министерства цифровой трансформации (МЦТ) соседней страны, сообщает РИА Новости .

В 07:18 по Московскому времени началась тревога в Харьковской области. Затем ее услышали жители Полтавской и Черниговской.

В Сумской области тревога не заканчивается с вечера 15 февраля.

14 февраля сирены работали в пяти областях Украины.