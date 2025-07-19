В 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины сражается отряд наемников из Мексики под названием Miquiztli Force. Для вступления в ВСУ им даже не обязательно знать русский или украинский языки, сообщает РИА Новости .

Для отправки в зону боевых действий наемники могут знать только испанский. Также им не нужно обладать опытом несения военной службы. Новобранцев подготавливают в течение двух месяцев.

Также на странице 25-й бригады ВСУ в одной из социальных сетей выложен снимок, на котором несколько мужчин стоят с флагом Мексики.

В июне посольство России в этой стране заявило, что украинская дипмиссия вербует наемников среди местных жителей. Так, не менее 18 экс-сотрудников расформированной федеральной полиции Мексики отправились сражаться на Украину на стороне ВСУ. Еще 35 ожидают разрешения на въезд в страну. Аналогичным украинские дипломатические миссии занимаются и в иных государствах.