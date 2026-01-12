В 2025 году подмосковные единороссы отправили в зону СВО более 5 тыс т гумпомощи

В декабре минувшего года партийцы региона направили военным и жителям новых регионов около 350 тонн помощи, а всего с начала СВО —почти 18 тысяч тонн грузов. В их составе — оборудование, снаряжение, одежда, продукты и многие другие необходимые вещи, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Сбор и отправка новых партий помощи проходят практически непрерывно, несмотря на праздники и длинные выходные. Так, 31 декабря бойцам на фронте доставили гуманитарный груз из Волоколамска, собранный по инициативе местных партийцев, активистов, предпринимателей и неравнодушных жителей округа.

Туда вошли новогодние посылки из дома, письма детей, продукты, медикаменты, снаряжение.

В Пушкинском депутат фракции «Единая Россия» в местном СоветеДмитрий Кульков, активисты и сторонники партии, а также сотрудники одного из местных предприятий собрали и передали для участников СВОочередную партию гумпомощи.

В нее вошли бытовая химия, сухие души, стиральные порошки и кондиционеры, антисептики и другие вещи по запросу военных.

Напомним, поддержка участников СВО — одно из основных направлений Народной программы партии.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.