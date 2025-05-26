Узбек ушел на СВО, но передумал и бежал на родину. Там его судили как «наемника»

В Узбекистане сбежавшего из ВС РФ мужчину осудили на 4 года за «наемничество»

Суд в Узбекистане приговорил 20-летнего гражданина И.Ж. к четырем годам ограничения свободы за службу в армии России в зоне спецоперации на Украине. Ранее мужчина заключил контракт с ВС РФ, но сбежал из части и вернулся на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приговора.

В суде заявили, что в феврале 2024 года фигурант уехал в Санкт-Петербург на заработки. В июне он подписал военный контракт с Минобороны России, после чего отправился н сборы под Луганск. Там он получил ранение, прошел лечение в госпитале, а вскоре решил сбежать из воинской части.

Прибыв в Узбекистан в феврале 2025 года, бывший контрактник сдался властям. Его задержали и начали судить за «наемничество».

В итоге Каршинский городской суд по уголовным делам приговорил 20-летнего И. Ж. к четырем годам ограничения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств инстанция учла отсутствие у фигуранта судимости, сотрудничество со следствием и прочее.

Статья 154 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (наемничество) предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.