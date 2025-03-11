Увеличилось количество сбитых беспилотников под Москвой

сегодня в 05:27

Количество сбитых беспилотников под Москвой увеличилось до 26

Система ПВО сбила еще 15 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Через несколько минут он сообщил о десяти сбитых БПЛА.

Ранее ПВО ликвидировала 11 украинских дронов в Московской области.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее ВСУ атаковали Курск, Рязань и Тульскую область.