Ушедшему на СВО срочнику отказывали в выплате 1,5 млн рублей

Прокуратура Первоуральска Свердловской области добилась региональной выплаты для местного жителя, который призвался на срочную службу и заключил контракт для участия в СВО. Благодаря надзорному ведомству молодому мужчине выплатили положенные 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Уральца призвали на срочную службу в ноябре 2024 года. В следующем месяце он заключил контракт и отправился в зону СВО.

Позже в первоуральскую прокуратуру обратился родственник армейца. Заявитель пожаловался, что его близкий не смог получить единоверную выплату.

Прокуратура направила в Первоуральский городской суд иск с требованием признать за уральцем право на получение положенной суммы. Оказалось, что армейца лишили выплаты, потому что в соответствующем реестре отсутствовала информация о заключении им контракта.

В итоге военнослужащему выдали положенные 1,5 млн рублей. Производство по гражданскому делу прекращено.