Ушаков рассказал правду о «корейском» урегулировании конфликта на Украине

Урегулирование украинского кризиса по образцу корейского полуострова никогда не было темой для обсуждения в России. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным .

«Мы это не обсуждали ни разу, обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования, и американцы знают о наших подходах. Но точно вот снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось, ни разу. Я об этом даже не слышал», — сказал Ушаков.

Также Ушаков рассказал, как Россия будет реагировать на внесенные поправки в мирный план американского президента Дональда Трампа, которые могут внести в него страны Евросоюза и сама Украина. По словам помощника президента РФ, реакция будет резкой, так как вряд ли эти поправки будут хорошими.

Ушаков подчеркнул, что Москва очень четко изложила свою позицию по урегулированию конфликта, в том числе в территориальном вопросе.

