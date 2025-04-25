«Урок мужества» для студентов Люберец провели участники СВО

Представители ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы в рамках Года Защитника Отечества провели «Урок мужества» для студентов техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Об этом сообщили в учебном заведении.

«В ходе мероприятия участники СВО поделились со студентами информацией о целях и задачах специальной военной операции, а также рассказали о подвигах защитников Родины», — говорится в сообщении.

Студенты получили возможность задать героям вопросы о реалиях службы и о трудностях, с которыми сталкиваются военнослужащие. Также студенты примерили боевую экипировку.

«Организация подобных мероприятий будет продолжена, поскольку они вызывают большой интерес у молодежи и способствуют военно-патриотическому воспитанию. Такие встречи со школьниками и студентами помогают формировать уважение к истории, культуре и достижениям военной службы, а также укрепляют связь между поколениями», — уточнили представители ассоциации ветеранов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.