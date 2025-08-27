Силы ПВО отражают масштабную воздушную атаку в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о продолжающейся в регионе воздушной атаке со стороны ВСУ.

По его данным, на данный момент силами противовоздушной обороны уже уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов над Таганрогом, Чертковским и Миллеровским районами.

Однако часть дронов смогла прорваться к Ростову-на-Дону. Один из БПЛА врезался в четырехэтажный многоквартирный дом в переулке Халтуринский, что привело к мощному взрыву и возгоранию на крыше здания.

К месту происшествия незамедлительно выехали все оперативные дежурные службы, включая МЧС, скорую помощь и полицию. Информация о возможных пострадавших находится на стадии уточнения.

Врио главы региона призвал всех жителей соблюдать предельные меры предосторожности, без острой необходимости не выходить на улицы и оставаться в укрытиях до окончания отражения атаки.