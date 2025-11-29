Укринформ: взрывы прогремели в Киеве

сегодня в 08:32

Новостное агентство «Укринформ» пишет, что на фоне воздушной тревоги на территории Киева прогремели взрывы, сообщает РИА Новости .

По информации из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории страны в субботу объявлена воздушная тревога.

«В Киеве раздаются взрывы», — говорится в сообщении «Укринформ».

Как уточняет ТК «Звезда», в некоторых районах страны начались перебои с электроснабжением.

