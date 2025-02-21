Украину еще на год оставили без бельгийских истребителей F-16

Бельгия откладывает передачу Украине первых истребителей F-16 как минимум до конца 2025 года. Брюссель принял такое решение из-за задержек поставок самолетов F-35 из США для своей армии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника бельгийского Генштаба Фредерика Вансины в интервью Soir.

«Мы надеемся начать поставлять [Украине] первые самолеты с конца этого года», — сказал генерал от авиации.

Вансина объяснил, что Украине не получится вовремя передать самолеты из-за того, что Бельгия еще не получила F-35. Ожидалось, что их передадут Брюсселю еще в 2023 году, однако теперь поставку ждут только к концу 2025 года.

Ранее Минобороны РФ докладывало, что в зоне СВО российская противовоздушная оборона сбила украинский самолет МиГ-29.