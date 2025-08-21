Украинский офицер связи ликвидирован под ударом

сегодня в 22:16

Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи Вооружённых сил Украины подполковник Роман Демченко ликвидирован в ходе удара, сообщает РИА Новости .

Как сообщили российские силовые структуры, информация о его гибели активно распространяется на украинских ресурсах.

Подполковник Демченко занимал критически важную должность, отвечая за вопросы связи и кибербезопасности в одном из ключевых полков связи. Его подразделение обеспечивало функционирование систем связи для оперативного командования «Восток» ВСУ, отвечающего за действия на одном из основных направлений.

Ликвидация высокопоставленного специалиста наносит серьёзный удар по управляемости и защищённости коммуникаций украинских войск.