Украинский кинорежиссер Станислав Притула погиб на фронте

Известный украинский кинорежиссер и бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула погиб в ходе боевых действий. Об этом в Facebook* сообщила его супруга Лариса Титаренко.

Женщина написала, что Станислава не стало еще 22 января. Ему было 40 лет, он служил в ВСУ.

«Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил», — написала Титаренко.

Притула родился 30 апреля 1984 года в Киеве, окончил школу № 149 и Киевский национальный лингвистический университет. Работал в Госкино, впоследствии — начальником отдела кино в компании FAMILY Production.

Известно, что перед известием о гибели, с ним несколько дней не было связи.



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