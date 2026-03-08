Украинский дрон ударил машину скорой помощи в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинский дрон ударил по машине скорой помощи в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В момент удара фельдшеры были в доме. Они помогали больному.
Пострадавших нет. Машина скорой помощи получила урон.
На фото у автомобиля разбиты все стекла. Салон посечен осколками.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.