Украинский дрон ударил машину скорой помощи в Белгородской области

сегодня в 18:21

Украинский дрон ударил по машине скорой помощи в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В момент удара фельдшеры были в доме. Они помогали больному.

Пострадавших нет. Машина скорой помощи получила урон.

На фото у автомобиля разбиты все стекла. Салон посечен осколками.

