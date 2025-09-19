Украинский дрон разнес автозаправку в Энергодаре, двое пострадали

сегодня в 18:34

Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по АЗС в Энергодаре

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Энергодаре. В результате удара ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил мэр города Максим Пухов.

«Прошу энергодарцев сохранять спокойствие и избегать района происшествия», — написал Пухов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия продолжают работать городские оперативные службы.

Градоначальник добавил, что атаками на гражданскую инфраструктуру киевский режим пытается посеять панику и дестабилизировать мирную жизнь Энергодара, однако обстановка в городе остается под контролем.