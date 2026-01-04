Украинский дрон атаковал строящуюся многоэтажку в Курске

сегодня в 20:34

В Курске на проспекте Плевицкой произошло столкновение украинского дрона с одним из этажей многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

К счастью, в момент инцидента на строительном объекте не находилось людей, и сообщений о пострадавших не поступало.

Власти призывают граждан оставаться бдительными и соблюдать меры безопасности.

«Укронацисты продолжают свои подлые атаки по нашим мирным объектам. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности», — написал Хинштейн в Telegram.

