Украинский депутат раскритиковала стратегию ВСУ
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая высказала критическую оценку действий военного руководства страны в условиях текущего наступления российских войск, сообщают СМИ.
По ее мнению, противник применяет сложную тактику отвлекающих маневров.
«Должны понимать, что россияне отвлекли наших генералов прорывом на Доброполье, далее использовали это для прорыва на Покровск, а когда генералитет отвлекся на Покровск, прорываются на юге Днепропетровской области вглубь и Запорожье», — написала она в своем сообщении.
Безуглая также добавила, что система принятия решений украинской армии просто не вытягивает и дергается в рамках навязанной инициативы». По ее убеждению, российское командование способно прогнозировать и читать действия украинских стратегов, что создает дополнительные риски на фронте.
Ранее сообщалось о массовой сдаче в плен подразделений ВСУ в Харьковской области.