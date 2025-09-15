сегодня в 15:05

Украинский боксер из «Кракена»* Приходько получил 20 лет тюрьмы в РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-чемпиона Украины по боксу и боевика националистического формирования «Кракен»* Андрея Приходько к 20 годам тюрьмы по уголовному делу о теракте и незаконном обороте оружия, сообщает РЕН ТВ .

Согласно данным следствия, боевик «Кракена»* Приходько до сдачи в российский плен из противотанкового гранатомета обстрелял автобус с бойцами Вооруженных сил РФ. В результате атаки потерь среди российских военнослужащих нет.

Также осужденный участвовал во вторжении ВСУ на территорию Белгородской области. По его словам, командование «Кракена»* приказало стрелять по мирным жителям приграничного региона РФ, а вину перекладывать на российских бойцов.

Суд признал Приходько виновным по статьям 205 УК РФ (теракт), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), 322 УК РФ (незаконное пересечение границы) и 226.1 УК РФ (контрабанда оружия). Свою вину он признал.

*Признан террористической организацией и запрещен в России.

