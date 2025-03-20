Украинский беспилотник атаковал автомобиль Александра Бородая

Шарафиев об атаке дрона ВСУ: немного зацепило машину и мне обожгло ногу

Добровольцы отметили, что все произошло «недалеко от линии боевого соприкосновения, где проходило совещание». Машина депутата получила повреждения, но, к счастью, никто из находившихся поблизости не пострадал.

Эдуард Шарафиев, бывший заместитель командира по политической работе 7-й ДРШБр Св. Георгия СДД, депутат Госсовета Республики Татарстан и ветеран СВО, известный под позывным «Депутат», подтвердил отсутствие жертв и раненых в результате атаки дрона.

«Немного зацепило машину и мне обожгло ногу. Считайте, что обошлось», — поделился он.

Шарафиев также добавил, что это не первый случай, когда автомобиль Александра Бородая подвергается обстрелу. Он напомнил, что в 2023 году при атаке на машину Александра Юрьевича пострадали несколько военнослужащих. В этот раз, к счастью, обошлось лишь незначительными повреждениями транспортного средства. Кроме того, он заявил, что подобные происшествия — «это будни СВО».

В октябре 2023 года автомобиль, в котором находился Александр Бородай, а также бывший командир батальона БАРС-20, заместитель по боевой подготовке развед-штурмовой бригады СДД с позывным «Ратибор», был атакован мощным артобстрелом противника при выезде с передовых позиций одного из батальонов. Тогда в СДД сообщили, что комбриг не пострадал, но два офицера штаба бригады получили ранения.