Украинский беспилотник атаковал автомобиль Александра Бородая
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Вчера, 19 марта, поздно вечером беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий ВСУ, совершил атаку на автомобиль Александра Бородая, главы СДД (Союза добровольцев Донбасса) и депутата Государственной Думы, сообщает «Царьград».
Добровольцы отметили, что все произошло «недалеко от линии боевого соприкосновения, где проходило совещание». Машина депутата получила повреждения, но, к счастью, никто из находившихся поблизости не пострадал.
Эдуард Шарафиев, бывший заместитель командира по политической работе 7-й ДРШБр Св. Георгия СДД, депутат Госсовета Республики Татарстан и ветеран СВО, известный под позывным «Депутат», подтвердил отсутствие жертв и раненых в результате атаки дрона.
«Немного зацепило машину и мне обожгло ногу. Считайте, что обошлось», — поделился он.
Шарафиев также добавил, что это не первый случай, когда автомобиль Александра Бородая подвергается обстрелу. Он напомнил, что в 2023 году при атаке на машину Александра Юрьевича пострадали несколько военнослужащих. В этот раз, к счастью, обошлось лишь незначительными повреждениями транспортного средства. Кроме того, он заявил, что подобные происшествия — «это будни СВО».
В октябре 2023 года автомобиль, в котором находился Александр Бородай, а также бывший командир батальона БАРС-20, заместитель по боевой подготовке развед-штурмовой бригады СДД с позывным «Ратибор», был атакован мощным артобстрелом противника при выезде с передовых позиций одного из батальонов. Тогда в СДД сообщили, что комбриг не пострадал, но два офицера штаба бригады получили ранения.