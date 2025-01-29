Украинские зэки под Курском: сколько заключенных воюет в ВСУ и кем они служат

Sky News: в ВСУ служат 6800 заключенных, они управляют БПЛА под Курском

В ряды украинской армии вступили примерно 6800 бывших заключенных. Некоторые из освобожденных осужденных участвуют во вторжении в Курскую область и погибают в боях, сообщает телеканал Sky News .

«Телеканал Sky News встретился с группой преступников, осужденных за целый ряд преступлений — от кражи до бандитизма, которые борются за удержание части российской территории, захваченной Украиной прошлым летом», — говорится в статье.

Журналисты поговорили с несколькими украинцами, которые сидели в колониях и попали на фронт. Один из них, 28-летний Валерий с позывным «Хакер», вместе с другими экс-заключенными учится управлять беспилотниками.

Большинство из освобожденных осужденных попадают в пехоту и участвуют в штурмах. В ВСУ также сформировали целое подразделение из примерно 100 преступников, которое «действует отдельно от всех остальных» формирований.

Командир их подразделения, 55-летний бывший бизнесмен Анатолий, назвал приток преступников «долгожданным ресурсом», который позволяет воюющим бойцам передохнуть. Его подчиненные воюют и несут потери в Курской области, добавил канал.

«Анатолий рассказал, как его люди участвовали в украинском вторжении в Курск с самого начала в августе. За это время он потерял 17 солдат, еще 30 были ранены», — утверждается в публикации.