Украинские военные пытались прорваться через границу РФ в Брянской области

сегодня в 08:18

5 украинских военных ликвидировали при попытке перейти через границу России

Российские бойцы не допустили прорыва ВСУ через государственную границу в Брянской области. Завязался стрелковый бой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.