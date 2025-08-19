Украинские военные пытались прорваться через границу РФ в Брянской области
5 украинских военных ликвидировали при попытке перейти через границу России
Фото - © РИА Новости
Российские бойцы не допустили прорыва ВСУ через государственную границу в Брянской области. Завязался стрелковый бой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российские пограничники ликвидировали пять бойцов ВСУ.
Двоих военных противника удалось взять в плен.
ВСУ продолжают попытки наносить удары по приграничным и центральным регионам РФ. В Брянской области заработал режим контртеррористической операции.