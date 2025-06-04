Украинские дроны атаковали Рыльск

В ночь на 11 июля жители Рыльска и села Крупец в Курской области сообщили о серии взрывов и атаке беспилотников, сообщает SHOT .

Около 23 часов в небе были замечены несколько украинских БПЛА, включая FPV-дроны.

Один из аппаратов около 22:50 рухнул на частный дом на Зеленой улице, вызвав возгорание.

По предварительным данным, российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей.

Власти пока не подтверждают информацию о возможных жертвах или масштабах разрушений.

Также мониторинговые каналы сообщали о воздушных атаках на город Льгов в Курской области.