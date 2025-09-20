Украинские БПЛА пытались атаковать Волгоградскую область

сегодня в 10:44

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что российские средства ПВО отбили удар украинских БПЛА. Но были зафиксированы падения обломков, сообщает пресс-служба администрации региона.

Они рухнули в Тракторозаводском, Красноармейском, Краснооктябрьском районах Волгограда. Также обломки БПЛА ВСУ упали в Ольховском районе области.

На улице Хрустальной в Краснооктябрьском вылетели стекла котельной. В Красноармейском районе на пустыре по улице Ленинаканской ликвидировали возгорание сухой растительности.

Согласно предварительным данным, пожаров не было. Разрушения отсутствуют. Никто не пострадал.

