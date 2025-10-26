Украинские боевики пытались обстрелять регионы РФ более 80 беспилотниками

Российские средства ПВО ликвидировали 82 украинских БПЛА над регионами РФ
Спецоперация

Российские средства ПВО ликвидировали 82 украинских БПЛА над девятью регионами РФ и Черным морем. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

30 беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. 26 БПЛА ликвидировали над Тульской.

Семь беспилотников уничтожили над Черным морем. По четыре БПЛА сбили над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

Три беспилотника ВСУ уничтожили над Ростовской областью, два над Московским регионом. В том числе один БПЛА, двигавшийся к российской столице. По одному БПЛА ликвидировали над Курской и Липецкой областями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.              