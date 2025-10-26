Украинские боевики пытались обстрелять регионы РФ более 80 беспилотниками

Российские средства ПВО ликвидировали 82 украинских БПЛА над девятью регионами РФ и Черным морем. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

30 беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. 26 БПЛА ликвидировали над Тульской.

Семь беспилотников уничтожили над Черным морем. По четыре БПЛА сбили над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.

Три беспилотника ВСУ уничтожили над Ростовской областью, два над Московским регионом. В том числе один БПЛА, двигавшийся к российской столице. По одному БПЛА ликвидировали над Курской и Липецкой областями.

