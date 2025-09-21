Украинские боевики нацелились на пенсионеров в Херсонской области
3 пенсионера пострадали от атак БПЛА ВСУ по Новой Збурьевке в Херсонской области
Фото - © РИА Новости
Три пенсионера были ранены после удара FPV-дрона ВСУ по гражданской машине в Новой Збурьевке в Херсонской области. За сутки противник 106 раз атаковал беспилотниками и артиллерией населенные пункты левого берега Днепра, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Пенсионеры получили осколочные ранения.
Суммарно за сутки ВСУ атаковали левобережье Херсонщины ВСУ 106 раз. 71 удар из ствольной артиллерии зафиксировали днем. 17 обстрелов были совершены ночью.
ВСУ нанесли удары по 13 населенным пунктам. Атакам подверглись Новая Каховка, Днепряны, Князе-Григорьевка, Алешки, Великая Лепетиха, Горностаевка, Малая Лепетиха, Заводовка, Каиры, Старая Збурьевка, Песчановка и Каховка.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.