Украинские боевики нацелились на пенсионеров в Херсонской области

Три пенсионера были ранены после удара FPV-дрона ВСУ по гражданской машине в Новой Збурьевке в Херсонской области. За сутки противник 106 раз атаковал беспилотниками и артиллерией населенные пункты левого берега Днепра, рассказали РИА Новости в экстренных службах.