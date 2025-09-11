Украинские беспилотники атаковали школьные автобусы в Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке ВСУ на Васильевку, где целью стали школьные автобусы и территория учебного заведения, сообщает «Царьград» .

По имеющейся информации, украинские беспилотники атаковали два автобуса и прилегающую к школе территорию. В этот момент в здании не было ни сотрудников учреждения, ни учащихся, что позволило избежать жертв.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. В связи с произошедшим обучение будет временно переведено в дистанционный формат.

В ночь на 11 сентября город Донецк подвергся удару со стороны ВСУ с применением дальнобойного оружия. Член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по району Республиканского травматологического центра, используя американские ракеты HIMARS с кассетными боеприпасами. По его словам, это уже четвертый день, когда столица ДНР регулярно подвергается подобным атакам.