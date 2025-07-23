Недавно SHOT выяснил, что главком ВСУ Александр Сырский отправил родителей на лечение в Москву. Однако стало известно, что не только Сырский имеет связи с Россией, несмотря на киевскую риторику о полном разрыве всех контактов со страной, передает Царьград .

Так, в списке, поддерживающих связь с Россией, оказался руководитель офиса президента Украины Александр Ермак, родители которого проживают или проживали долгое время в России, а отец, предположительно работал в российских структурах. Также бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, мать которого продолжает жить в Луганске. Политтехнолог Михаил Подоляк, брат которого служит в российских спецструктурах. Помимо этого, отец и брат замглавы СБУ Сергея Наумюка получили паспорта РФ, а экс-президент Украины Петр Порошенко имеет родственников в России и Крыму. Экс‑главы МИД Украины Павел Климкин также имеет тестя, который был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Когда общество узнает, что украинская элита проводит отпуска у родственников в России, сакральность линии фронта размывается. Отсюда нервные попытки контролировать информационное поле, скрывать семейные связи, переписывать биографии.

«Возникает парадокс: Украина яростно стремится порвать с Россией, но каждый раз спотыкается… о собственную биографию. Родственные связи, военное прошлое, общая история — это не абстрактные категории, а живая реальность, которая повсеместно проявляется в политике, управлении и даже в вооруженных силах страны», — сказал политолог Дмитрий Матюшенков.