Украина за три часа пыталась атаковать Крым шестью дронами

Минобороны: средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Крымом
Спецоперация

2 декабря в промежутке между 17:00 и 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Крыма, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Представители киевского режима пытались обстрелять Крым с помощью шести беспилотников самолетного типа, но потерпели поражение.

Опасные объекты были успешно сбиты.

На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Компетентные органы держат ситуацию на контроле.

