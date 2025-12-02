Украина за три часа пыталась атаковать Крым шестью дронами
Минобороны: средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Крымом
2 декабря в промежутке между 17:00 и 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Крыма, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Представители киевского режима пытались обстрелять Крым с помощью шести беспилотников самолетного типа, но потерпели поражение.
Опасные объекты были успешно сбиты.
На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Компетентные органы держат ситуацию на контроле.
