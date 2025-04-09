Украина за почти час атаковала Россию 19 дронами

Сразу четыре российских региона 9 апреля в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени подверглись беспилотной атаке со стороны Украины. Киевский режим пытался атаковать российскую территорию, задействовав 19 дронов, сообщили в Минобороны .

Над территорией Брянской области средствами ПВО были сбиты девять вражеских беспилотников. Калужскую область киевский режим атаковал шестью дронами, их также сбили.

По территории Крыма Украина ударила тремя дронами, их также ликвидировали. Над Курской областью средствами ПВО сбили один беспилотник.

В этот раз Украина во всех случаях использовала беспилотные летательные аппараты самолетного типа. На момент публикации заметки информации о разрушениях или пострадавших от действий противника не поступало.