Украина укрепила группировку у Серебрянки в ДНР и пытается выбить армию России

Руководство ВСУ укрепило группировку рядом с Серебрянкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) и пытается выбить ВС РФ из района. Проводятся активные боевые действия, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ пытаются оказывать давление на российские войска рядом с Серебрянкой. На направление Украина отправила множество боевиков и техники, отметил Марочко.

Киев хочет стабилизировать ситуацию и попытаться выбить ВС РФ из района. В нем проводятся активные боевые действия, подчеркнул военный эксперт.

По словам Марочко, в Кременских лесах за неделю ВС РФ установили контроль над некоторым ключевыми точками, среди которых места дислокации противника. Также ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ и продвинулись рядом с Червоной Дибровой, Григоровкой, которые размещены на сватовско-кременском участке фронта.