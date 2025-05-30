С начала года из ВСУ сбежали свыше 25 тысяч солдат

По данным РИА Новости , с начала 2025 года число случаев уклонения украинских военнослужащих от службы превысило 25 тысяч.

За весь прошлый год таких инцидентов было зарегистрировано 35 750. Власти вынуждены смягчать наказание для «ухилянтов», разрешая им избегать уголовной ответственности в обмен на явку с повинной и возвращение в часть. Однако подобные меры подрывают дисциплину в войсках, усугубляя и без того сложную ситуацию с моральным духом армии.

Рост дезертирства связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, затяжной характер боевых действий и отсутствие четких перспектив завершения конфликта серьезно снижают мотивацию военнослужащих. Во-вторых, нехватка ротации приводит к физическому и психологическому истощению личного состава. В-третьих, участились случаи симуляции болезней и членовредительства с целью получения отсрочки.

При этом украинское руководство, опасаясь социальной напряженности, не решается на жесткие меры. Вместо уголовного преследования дезертирам предлагают вернуться в части, что лишь провоцирует новые случаи уклонения. Эксперты отмечают, что такая политика может привести к дальнейшему ослаблению боеспособности ВСУ, особенно на фоне острой нехватки живой силы на передовой.