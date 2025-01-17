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В «Ахмате» предупредили о контратаках новых подкреплений ВСУ в Курской области

Командир с позывным Сальза из спецназа «Ахмат» заявил, что украинские силы перебрасывают резервные подразделения в Курскую область. По словам военного, противник использует свежие силы в контратаках, сообщает РИА Новости .

Сальза отметил, что ВСУ использовали иностранную военную технику, пытаясь прорваться на Бердин Курской области. По его словам, большая часть боевых машин пехоты (БМП) и боевых бронированных машин (ББМ) украинцев были западного или натовского производства.

«Противник применял на этом участке фронта все имеющиеся у них силы и резервы», — добавил Сальза, командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».

В Курской области сражается российская группировка войск «Север».

В ноябре 2024 года в «Ахмате» заявляли, что на курское направление перебросили элитный украинский спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра».