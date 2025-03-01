Бойцы ВС РФ сообщили о подготовке ВСУ к контрудару на покровском направлении

Российские военнослужащие заметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к нанесению контрудара в районах Успеновки и Удачного покровского направления. Там скопилось уже порядка 8 тысяч военных элитных подразделений Украины, пишет Mash .

Военная разведка обнаружила концентрацию элитных подразделений противника. В их числе артиллерийские формирования: 15-я, 55-я и 107-я бригады. Особое внимание привлекают высокопрофессиональные части: 425-й штурмовой полк, 59-я штурмовая бригада, а также 32-я и 42-я механизированные бригады.

Кроме того, зафиксировано присутствие специализированных дронных отрядов, включая «Черепа», «Хищники», «Гостри Картузы» и «Птах Мадяра». Всего ожидается развертывание около восьми бригад в указанном районе.

Российские бойцы начали готовиться к контрудару противника. Предположительно, в этом районе у ВСУ сосредоточено порядка 55 батальонов.