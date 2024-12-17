Украина сделала резкие заявления о переговорах с Россией после слов Трампа

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выступили с новыми заявлениями о невозможности переговоров с Россией. Глава ОП Андрей Ерман и его советник Михаил Подоляк утверждают, что время для мирных консультаций еще не настало, сообщает украинское издание «Страна» .

Ермак на заседании конгресса местных и региональных властей во Львове заявил, что «реальные переговоры об устойчивом мире» могут начаться только после того, как у России закончатся ресурсы для продолжения СВО.

«Поэтому впереди невероятно большая работа», — сказал глава Офиса Зеленского.

Его советник Подоляк также считает, что в данный момент «нет возможности» для проведения переговоров. По его словам, позиции Киева и Москвы «абсолютно несопоставимы».

16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо заканчивать, а Киеву следует готовиться к подписанию мирного договора.