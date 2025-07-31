Украина пытается быстро возвести оборонительные сооружения

Вооруженные силы Украины в срочном порядке создают оборонительные рубежи для противодействия наступающим российским войскам. Ситуация осложняется дефицитом специалистов-инженеров, строительной техники и непрерывными обстрелами, об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

После потери Авдеевки в феврале этого года преимущество на фронте перешло к российской армии. В ответ на изменившуюся обстановку украинские военнослужащие активно обустраивают траншеи и устанавливают бетонные противотанковые конструкции, которые военные называют «зубьями дракона».

Однако процесс возведения укреплений затруднен нехваткой необходимых ресурсов и постоянным давлением со стороны наступающих сил. Возведение оборонительных сооружений идет с трудом.

По информации Wall Street Journal, руководство Украины признает существующие трудности и стремится активизировать фортификационные работы.