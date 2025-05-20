Украина почти два часа обстреливала три российских региона дронами

Минобороны: за почти два часа ВС РФ сбили 15 украинских дронов над Россией

Дежурные средства ПВО успешно отработали украинскую атаку, которую представители киевского режима совершали в период с 20:00 до 21:40 по московскому времени. За этот период было ликвидировано 15 дронов, сообщили в Минобороны РФ .

По данным Минобороны, над Орловской областью дежурные средства ПВО сбили больше всего дронов. Противник направил 11 беспилотников в этот регион, но все они были сбиты.

Над Брянской областью сбили три украинских дрона. Еще один вражеский беспилотник ликвидировали над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате очередной украинской атаки пострадали две мирные женщины, которые работали на территории сельскохозяйственного предприятия. Одна из пострадавших получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии.