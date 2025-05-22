Украина передала России свой список на обмен пленными

Замглавы украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов заявил, что страна передала РФ свой список пленных на обмен «1000 на 1000», сообщает Telegram-канал «Политика страны» .

Также ранее российская сторона передала Украине свой список на обмен.

Решение об обмене пленными принято по итогам возобновленных в Турции российско-украинских переговоров, которые прошли 16 мая. Когда именно состоится обмен, еще не говорили.

Однако, по словам главы делегации РФ, помощника президента Владимира Мединского, эта дата уже известна обеим сторонам, но пока ее не будут озвучивать.